Российский теннисист найден мертвым после вечеринки

Скорая помощь не успела спасти теннисиста / travel2moscow.com

16-летний российский теннисист умер после вечеринки в Подмосковье, сообщает Московский комсомолец.

Одна из теннисисток на днях вернулась с международных соревнований и пригласила друзей на вечеринку в честь ее дня рождения, арендовав четырехэтажный коттедж в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Всего приглашенных было 12 человек. По словам участников вечеринки, погибший выпил пару бокалов шампанского и сказав, что ему нездоровится, лег спать на диване на первом этаже, где его и нашли утром. Приятели пытались разбудить его, но подросток уже не дышал.

Молодые люди отрицают употребление каких-либо запрещенных веществ, так как занимаются спортом и регулярно проходят медицинские комиссии.

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти. Отмечается, что на его теле не обнаружено следов насилия, предварительная причина смерти - отравление.

Юноша являлся кандидатом в мастера спорта.

Напомним, 17-летний российский биатлонист найден мертвым в крымских горах.