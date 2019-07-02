15-летняя Гауфф выбила Уильямс в первом раунде Уимблдона

Кори Гауфф легко преодолела первый круг Уимблдона / WTA

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс выбыла в первом раунде Уимблдона. 39-летняя пятикратная чемпионка Лондона проиграла в двух сетах Кори Гауфф, которая является самым молодым игроком в истории Уимблдона.

15-летняя американка сделала три брейка в игре с именитой соотечественницей, закончив матч в свою пользу со счетом 4:6, 4:6. Игра длилась всего 81 минуту.

Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона с 1991 года, выигравшей матч первого круга.

Во втором раунде юная американка встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, которая в матче первого раунда одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко - 6:2, 6:4.

Напомним, что барьер первого круга также преодолели украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.