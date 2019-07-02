Чемпионка US Open выбыла в первом круге Уимблдона

Наоми Осака провалилась на Уимблдоне / Irish Examiner

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, не смогла выйти во второй круг. Чемпионка US Open неожиданно уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 6:7 (4:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. В активе Осаки 3 эйса, ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над представительницей Польши Игой Свентек - 6:2, 7:6 (7:3).

Напомним, что действующей победительницей Уимблдона является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

Отметим, что барьер первого круга также преодолели украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.