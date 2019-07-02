Чемпионка US Open выбыла в первом круге Уимблдона

Японская теннисистка Наоми Осака сенсационно уступила Юлии Путинцевой.
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, не смогла выйти во второй круг. Чемпионка US Open неожиданно уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 6:7 (4:7), 2:6.
Матч продолжался 1 час 37 минут. В активе Осаки 3 эйса, ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.
За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над представительницей Польши Игой Свентек - 6:2, 7:6 (7:3).
Напомним, что действующей победительницей Уимблдона является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.
Отметим, что барьер первого круга также преодолели украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.