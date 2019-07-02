Мугуруса сенсационно вылетела с Уимблдона

Гарбинье Мугуруса / WTA

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема, испанка Гарбинье Мугуруса, не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. Испанку выбила представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя, одержав победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Мугуруса начала поединок с брейка, однако до конца первого сета дважды проиграла свою подачу.

Во втором сете определяющим стал десятый гейм: Гарбинье вновь не смогла защитить свою подачу, проиграв сет.

Отметим, что в 2016 году Мугуруса выигрывала Ролан Гаррос, а в 2017-м побеждала на Уимблдоне.

Напомним, вчера барьер первого круга преодолели украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.