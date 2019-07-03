Российский спортсмен скончался на соревнованиях в Финляндии

Виталий Дерягин / НТВ

Российский спортсмен Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.

"Мы получили информацию от финских властей о гибели на соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела", - приводит слова Зеленова Р-Спорт.

Организаторы соревнований Nokian Tyres IRONMAN Finland сообщили, что во время одного из этапов спортсмену стало плохо и он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Причины смерти выясняются.

Напомним, что вчера скончался американский бейсболист Тайлер Скэггс.