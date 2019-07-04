Гауфф - самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг ТБШ

Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона / WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда 15-летняя американка, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась всего 69 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Рыбарикова подала 4 эйса, дважды ошиблась на своей подаче.

Напомним, что в матче первого круга Гауфф оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона американки Винус Уильямс.

За выход в четвертый круг юная американка сыграет со словенкой Полоной Херцог.

Отметим, что Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1996 года, вышедшей в третий круг турнира Большого шлем". В 1996 году 15-летняя россиянка Анна Курникова дошла до четвертого круга US Open, где проиграла немке Штеффи Граф.