"Завтра минимум одна москальская рожа ляжет" - украинский футболист

Юрий Габовда / Футбол

Украинский полузащитник венгерского Халадаша Юрий Габовда поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча против Краснодара-2.

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине!" – написал Габовда в Инстаграме.

Юрий Габовда прокомментировал матч с Краснодаром / Скриншот с Инстаграм

Напомним, что Юрий Габовда часто подчеркивал свой патриотизм в Венгрии. Отметим, что украинские спортсмены часто подчеркивают свой патриотизм. Так недавно теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях фотографии, призывающие молиться за мир в Украине.