"Молись за Украину": в Венгрии украинского футболиста ждет наказание за патриотическую надпись

Юрий Габовда / tribuna.com

Выступающий в Венгрии украинский футболист Юрий Габовда может подвергнуться наказанию из-за патриотической надписи на футболке, которую он продемонстрировал на стадионе.

Украинец, защищающий цвета Халадаша, надел на матч с ДВТК футболку с надписью "Pray for Ukraine", при этом теперь он ожидает наказания за свой поступок.

"Перед матчем мне сказали, что местная федерация оштрафует, если надену такую футболку. Но мне все равно на тот штраф. Я очень переживаю и молюсь за Украину. Сейчас на телевидении в аналитической программе обсуждают эту надпись. Похоже, таки штраф. Но точно будет известно в понедельник.

Почему не показал футболку после забитого мяча? После гола не мог рисковать, потому что получил бы желтую. А я защитник, который должен всегда играть жестко. Тем более в игре за 6 очков", – cказал Габовда в комментарии Трибуне.

Отметим, что украинские спортсмены не впервые участвуют в патриотическом флешмобе. Так недавно теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях фотографии, призывающие молиться за мир в Украине.