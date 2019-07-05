Главу НОК обвинили в коррупции: Бубка опроверг

Сергея Бубку обвинили в участии в коррупционной схеме / Фото из открытых источников

Президента Национального олимпийского комитета Украины и почетного члена МОК Сергея Бубку обвинили в получении взятки за голос в пользу выбора Рио-де-Жанейро как места проведения Олимпиады-2016

С таким заявлением выступил бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в Федеральном суде Бразилии, сообщает Gamesbids.

Кабрал уверяет: подкупил не менее девяти членов Международного олимпийского комитета ради выбора Рио де-Жанейро как столицы Олимпийских игр-2016, выложив порядка двух миллионов долларов.

Среди фамилий, которые "готовы были продать свой голос", Кабрал назвал и многоразового мирового чемпиона, легенду украинской легкой атлетики Сергея Бубку, а также российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

В своем Twitter Бубка публично опровергнул обвинения экс-губернатора штата Рио, отметив, что его адвокаты направят письмо экс-главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламине Диаку с просьбой разъяснить обвинение экс-губернатора Рио-де-Жанейро.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию. Г-н Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах в принимающем городе на Олимпийских играх 2016 года. Мои адвокаты напишут г-ну Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения г-на Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что г-н Диак мог обеспечить мой голос", - отметил Бубка.

Напомним, игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.

Ранее Бубку обвиняли в причастности к коррупционной сделке.