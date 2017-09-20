Бубку обвинили в причастности к коррупционной сделке

Главу Национального олимпийского комитета Украины и вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергея Бубку подозревают в причастности к коррупционной сделке с участием сына бывшего главы последней организации Ламина Диака — Папа Массата Диака — и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики и в прошлом казначея IAAF Валентина Балахничева.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Le Monde.

В то же время издание уточнило, что украинец в июне 2009 года перевел 45 тыс. долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся Балахничев.

"… незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму — 45 тыс. 33 доллара — компании Папа Массата Диака", — отмечается в статье.

Финансовая прокуратура Франции ранее заявила о глобальной коррупционной схеме вокруг него, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета и IAAF. По данным прокуратуры, есть признаки того, что деньги были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которой стал Рио-де-Жанейро, прошло 2 октября 2009 года. Балахничева утверждает, что перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Игр в Рио, говорится в статье Р-Спорт.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о его пожизненном отстранении от спорта. Спортивный арбитражный суд в августе 2017 года оставил это решение в силе.

Напомним, 18 июля Оперативный Центральный блок гражданской гвардии Испании арестовал президента испанской федерации футбола и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций Анхеля Марию Вильяра в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу верховного суда.