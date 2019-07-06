Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб

Александр Пукс стал игроком Кременчуга / УХЛ

Клуб Украинской хоккейной лиги Кременчуг подписал контракт с 32-летним российским нападающим Александром Пуксом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Почти всю карьеру форвард провел в клубах российской ВХЛ-Б. В послужном списке воспитанника новосибирской Сибири есть выступления за Сибирь-2, Нефтяник (Лениногорск), Липецк, Янтарь (Северск), Шахтер (Прокопьевск), Славутич (Смоленск), Тамбов и казахстанский Горняк (Рудный).

С Тамбовом и Ростовом он становился обладателем золотых медалей Первенства ВХЛ – в 2016 и 2018 с Тамбовом, а сезоном позднее – с Ростовом.

В составе Ростова в прошлом сезоне нападающий отыграл 26 матчей, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности +6. Всего в ВХЛ-Б Пукс провел 458 игр, набрав 283 (135+148) очков.

Отметим, что ранее Кременчуг подписал контракт с лучшим вратарем минувшего сезона ВХЛ-Б Денисом Мотошиным. Последние два сезона воспитанник магнитогорского Металлурга отыграл за Чебоксары, завоевав поочередно серебро и бронзу чемпионата.

Напомним, что чемпион УХЛ Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка.