Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка

ХК Донбасс / hcdonbass.com

В Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2019/20. На совещании были утверждены окончательные составы групп.

Семикратный чемпион Украины донецкий Донбасс начнет выступления со второго этапа. Стоит отметить, что впервые с 2013 года Донбасс получил право проведения отборочного раунда клубного турнира. Матчи пройдут с 18 по 20 октября на льду арены Терминал в Броварах.

Второй раунд. Группа С:

1. Мого (Рига, Латвия)

2. Донбасс (Донецк, Украина)

3. Корона (Брашов, Румыния)

4. Победитель группы А

Напомним, что чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии, которая в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады со счетом 3:1.