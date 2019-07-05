Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона

Уимблдон / Reuters

После поражения Даниила Медведева от бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга - 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7 - в одиночном разряде Уимблдона больше не осталось российских теннисистов. Медведев не сумел улучшить личный рекорд в Лондоне, как и в 2018 году завершив соревнования на стадии третьего раунда. Лучшим достижением Даниила на турнирах Большого шлема является выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2019.

Карен Хачанов провалился на Уимблдоне / ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов в 2018 году вышел в четвертый круг Уимблдона. На сей раз Карен не сумел повторить свое достижение, в матче третьего раунда уступив испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 3:6, 6:7, 1:6. На предыдущем турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Франции, Хачанов дошел до четвертьфинала.

Ранее, во втором круге, завершил выступление на Уимблдоне Андрей Рублев, для которого это также повторение лучшего результата на травяном мэйджоре. Лучшим достижением Рублева на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open – 2017.

Варвара Флинк выбыла последней из россиянок / WTA

Последняя представительница России в женском одиночном разряде Варвара Флинк во втором круге проиграла представительнице Германии Юлии Гергес со счетом 1:6, 4:6.

Ранее в первом круге из турнира выбыли россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина.

Во втором раунде турнир покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

Стоит отметить, что российские теннисистки установили собственный антирекорд в нынешнем розыгрыше Уимблдона - впервые в XXI веке ни одна из спортсменок не смогла преодолеть второй раунд одного из турниров Большого шлема. В последний раз россиянки не пробивались в третий круг турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции 2000 года.

Напомним, что сразу две украинки преодолели барьер третьего круга - Элина Свитолина в трех сетах победила представительницу Греции Марию Саккари, а Даяна Ястремская сломила сопротивлении швейцарки Виктории Голубич.