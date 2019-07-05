15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон

Кори Гауфф феерично выступает на Уимблдоне / WTA

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф продолжает феерить на Уимблдоне, добравшись уже до 4-го раунда.

В матче третьего круга Гауфф в трех сетах победила представительницу Словении Полону Херцог - 3:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Херцог подала 4 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Отметим, что 15-летняя Гауфф - седьмая в списке самых юных теннисисток, выходивших в четвертый круг турниров Большого шлема за последние 35 лет. Впервые в 1/8 финала Уимблдона в 1984 году вышла 15-летняя немка Штеффи Граф. В 1991-м ее достижение повторила американка Дженнифер Каприати, которая годом ранее дошла до полуфинала Ролан Гаррос.

Напомним, что сразу две украинки преодолели барьер третьего круга - Элина Свитолина в трех сетах победила представительницу Греции Марию Саккари, а Даяна Ястремская сломила сопротивлении швейцарки Виктории Голубич.