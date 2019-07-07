Кукушкин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Михаил Кукушкин вышел в 1/8 Уимблдона / ATP

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга он нанес поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. При счете 2:2 в четвертом сете стало плохо 60-летней болельщице на трибунах. Теннисисты и зрители покинули корт, чтобы не мешать медицинской бригаде. Женщина была отправлена в больницу, после чего встречу доиграли.

Кукушкин 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Штруфф подал 26 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Кукушкин сразится с японцем Кеем Нисикори.

Отметим, что для Кукушкина выход в четвертый круг Уимблдона — лучший результат в карьере. Выйдя в 1/8 финала Михаил повторил свое достижение на Australian Open - 2012.

Напомним, что сразу две украинки преодолели барьер третьего круга - Элина Свитолина в трех сетах победила представительницу Греции Марию Саккари, а Даяна Ястремская сломила сопротивлении швейцарки Виктории Голубич.