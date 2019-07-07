Федерер выиграл 350 матчей на турнирах Большого шлема

Роджер Федерер / wimbledon.com

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый раунд Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Посеянный под вторым номером Федерер в третьем круге обыграл француза Люка Пуи со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Федерер 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пуи подал 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

20-кратный победитель турниров Большого шлема Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 350 матчей на мэйджорах.

В следующем раунде Федерер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Напомним, что сразу две украинки преодолели барьер третьего круга - Элина Свитолина в трех сетах победила представительницу Греции Марию Саккари, а Даяна Ястремская сломила сопротивлении швейцарки Виктории Голубич.