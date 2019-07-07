Официально: UFC проведет турнир в России

UFC / Profc.com.ua

В UFC объявили о турнире, который пройдет 9 ноября в Москве. На данный момент участники бойцовского вечера не определены, как и точное место проведения.

Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провел шоу в Санкт-Петербурге.

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? https://t.co/hF9fzQQsiypic.twitter.com/elOCGY2flL — UFC Europe (@UFCEurope) 7 июля 2019 г.

Напомним, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тиаго Сантос. Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей.

В другом титульном поединке Аманда Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм. В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.