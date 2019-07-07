Джонс победил Тиаго Сантоса и защитил чемпионский титул

Джон Джонс - Тиаго Сантос / ringside24.com

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В главном бою вечера сошлись американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (24–1, 1 NC) и претендент на его пояс, второй номер рейтинга бразилец Тиаго Сантос (21–6).

Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.

В первом раунде Сантос атаковал ближнюю ногу Джонса, а ударом правой рукой сумел выбить капу изо рта Джона. За Джонсом в первом раунде было попадание локтем с разворота.

Во втором раунде Сантос продолжил работать по прежнему плану, атакуя ноги соперника и взрываясь контратаками при сближении Джонса. Джону удалось добиться нокдауна попаданием фронткика в голову, а Сантосу попасть хайкиком. В одном из эпизодов Сантос повредил колено правой ноги после промаха лоукиком.

В третьем раунде Джонс рискнул ударом колена в прыжке, но попадание не принесло заметного ущерба.

Четвертый раунд Тиаго начал с длительной атаки, заставив отступить к сетке Джона. Оба бойца имели успешные моменты в пятом раунде, но Сантосу мешало травмированное колено, но он сумел выстоять.

Джон Джонс в десятый раз защитил чемпионский титул UFC, но первое - раздельное решение. Нет сомнений, что если бы на месте Джонса сегодня был бы любой другой боец, то потенциала бразильца хватило для победы. А так Джонс достаточно успешно выполнил свой план на бой, и снова доказал всем, что он лучший в дивизионе.

В другом титульном поединке Аманда Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм. В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.