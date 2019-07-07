Аманда Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе

7 июля 2019, 07:29

Бразильянка победила Холли Холм нокаутом в первом раунде.

Аманда Нуньес - Холли Холм
Аманда Нуньес - Холли Холм / YouTube

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. Во втором главном бою вечера встретились чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес(17–4) из Бразилии и претендентка на титул в легчайшем дивизионе Холли Холм (12–4) из США. 

Нуньес и Холм работали со средней дистанции. Холм в одной из попыток атаковать Нуньес выбросив левую ногу, опустила правую, чем бразильянка воспользовалась. Нуньес нанесла зрячий удар правой ногой.Холм упала. Бразильянка ринулась добивать соперницу. Рефери боя Майк Годард был вынужден остановить бой.

Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом. 

Ранее в основном карде американец Хорхе Масвидаль отправил соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут на 5-й секунде первого раунда. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
UFC Аманда Нуньес новости спорта UFC ТВ Холли Холм
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:05
Джонс защитил чемпионский титул
08:00
"Винницкая шобла, воровство до неприличия": Гройсману дали леща в Сети за ужасные дороги Видео
07:48
Блахович победил Рокхолда и остальные бои UFC 239
07:29
Аманда Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе Видео
07:28
Зеленский и Туск проинспектируют Луганщину в преддверии Саммита Украина-ЕС
07:07
Ракицкий с Зенитом проиграл Суперкубок России Видео
07:07
С Днем ангела Ивана и Иванну: прикольные поздравления с именинами Фото
06:58
Четыре года Порошенко пытался скрыть причины Иловайска мнение
06:44
Хорхе Масвидаль вырубил Аскрена на 5-й секунде Видео
06:40
Рождество Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот великий праздник Видео
06:33
Диетолог развеяла мифы о похудении Видео
06:28
Зеленского будут мочить как в сортире: астролог рассказал, зачем Медведчук скупает телеканалы
06:10
Глава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой" Видео
05:55
От гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков Зодиака Видео
05:29
Нибиру продырявила Солнце: уфологи сулят мегавзрыв и черную дыру
05:00
На Днепропетровщине поймали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку Видео
04:30
Эксперт рассказала о шагах России к восстановлению "великой империи"
04:12
В США бейсболисты играли матч прямо во время землетрясения
03:56
"Заморозить страну и проиграть газовую войну": Коболев объяснил, почему Гройсман ему не указ Видео
03:29
Кандидат в депутаты от Слуги народа попал в базу сайта Миротворец Видео
03:01
Зеленский назначил нового губернатора Львовщины
02:33
Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними
02:05
Генерал-разведчик объяснил, почему Украина не получит от США новейшее оружие
01:37
Армагеддон 12 июля: Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое - эксперт
01:14
В Америке скончался известный спортсмен
00:59
В Крыму отреагировали на резолюцию ПА ОБСЕ против России
00:47
Знаменитый хоккеист переоделся в женский купальник Видео
00:32
Аргентина стала третьей на Кубке Америки Видео
00:30
Российская фигуристка отказалась от стриптиза
00:23
Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб
06 июля, суббота
23:58
Ученые выявили предотвращающие рак молекулы в овощах и фруктах
23:41
В Чернобыльской зоне выросли гигантские водные цветы: завораживающие фото Фото
23:23
Сколько наберет партия Медведчука и станет ли он спикером Рады
23:12
Депутат Госдумы требует поставить ему в Грузии памятник
23:09
Бразилия - Перу: где смотреть финал Кубка Америки, анонс матча, судьи, прогнозы букмекеров
23:06
Известный итальянский футболист завершил карьеру
22:44
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Арчи: детали трогательной церемонии
22:17
"Решение было полно боли": Катамадзе разоткровенничалась об отказе выступать в России
21:50
Скандал с двойным гражданством: кандидат от Слуги народа Куницкий сделал важное заявление Видео
21:31
Унизивший россиян клип Пирожкова на песню Алкоголичка возглавил тренды YouTube Видео
21:03
В Крыму требуют от Украины снятия водной блокады
20:58
Серьезное предупреждение: синоптики рассказали, где Украину зальют ливни и потреплют шквалы
20:29
Джон Джонс vs Тиаго Сантос: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
20:26
Замеченный в докладе СБУ вице-премьер обвинил во всем Порошенко
19:58
В Украину впервые в истории прибыла партия нефти из США
19:49
Солист группы Иванушки заявил о трепанации черепа
19:26
"Наверх больше заносить не надо": Зеленский пообещал серьезные чистки на таможне Видео
19:14
Звучало имя Порошенко: во Львове Садовой рассказал Зеленскому о мусорной блокаде Видео
18:53
Партия Зеленского пошла в суд из-за решения о пережеребьевке Видео
18:36
"Залезали пьяные на крышу": очевидцы рассказали о крушении катера в Черном море Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять