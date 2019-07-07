Аманда Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе

Аманда Нуньес - Холли Холм / YouTube

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. Во втором главном бою вечера встретились чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес(17–4) из Бразилии и претендентка на титул в легчайшем дивизионе Холли Холм (12–4) из США.

Нуньес и Холм работали со средней дистанции. Холм в одной из попыток атаковать Нуньес выбросив левую ногу, опустила правую, чем бразильянка воспользовалась. Нуньес нанесла зрячий удар правой ногой.Холм упала. Бразильянка ринулась добивать соперницу. Рефери боя Майк Годард был вынужден остановить бой.

Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом.

Ранее в основном карде американец Хорхе Масвидаль отправил соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут на 5-й секунде первого раунда.