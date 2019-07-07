Хорхе Масвидаль вырубил Аскрена на 5-й секунде

Хорхе Масвидаль - Бен Аскрен / YouTube

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В главном событии UFC 239 встретятся чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде встретились американцы среднего веса Хорхе Масвидаль (33–13) и Бен Аскрен (19–0, 1 NC).

Бой завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Масвидаль нанес удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут.

Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось отправить соперника в нокаут за столь короткое время.