Хорхе Масвидаль вырубил Аскрена на 5-й секунде

7 июля 2019, 06:44

Сокрушительный удар коленом в голову отправил Аскрена в глубокий нокаут.

Хорхе Масвидаль - Бен Аскрен
Хорхе Масвидаль - Бен Аскрен / YouTube

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В главном событии UFC 239 встретятся чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде встретились американцы среднего веса Хорхе Масвидаль (33–13) и Бен Аскрен (19–0, 1 NC). 

Бой завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Масвидаль нанес удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут.

Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось отправить соперника в нокаут за столь короткое время. 

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