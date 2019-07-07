Скандал с Месси: КОНМЕБОЛ поставила на место звездного аргентинца

7 июля 2019, 19:07

Месси заявил, что организаторы Кубка Америки являются коррупционерами и все делают для победы Бразилии.

Месси
Месси в шоке от организаторов Кубка Америки / Reuters

Южноамериканская конфедерация футбола опубликовала заявление, в котором ответила на обвинения лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

"В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Фундаментальный принцип честной игры - это принимать результаты и относиться с уважением к сопернику.

Недопустимо, чтобы в результате обычных для турниров инцидентов были выдвинуты необоснованные обвинения, когда все команды находятся в равных условиях.

Такие обвинения не отражают действительности и ставят под сомнение целостность Кубка Америки. Это неуважение как к турниру, игрокам, так и к КОНМЕБОЛ - организации, которая старается развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным", - сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

Напомним, капитан Аргентины был удален в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1). После игры Месси не вышел получать бронзовую медаль, а вместо этого обвинил КОНМЕБОЛ в коррумпированности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лионель Месси Кубок Америки новости футбола новости спорта Сборная Аргентины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:07
Скандал с Месси: КОНМЕБОЛ поставила на место звездного аргентинца
18:55
Бразилия - Перу: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности (обновляется)
18:31
Участник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады
18:07
Официально: UFC проведет турнир в России
18:03
Комитет ПА ОБСЕ обвинил Россию в принуждении стран к строительству газопроводов
17:58
"Не имеем автокефалии": Филарет ополчился на Константинополь Видео
17:48
Разъерепенился: Хабиб за рингом схватился с Диасом на турнире UFC 239 Видео
17:29
Медведчук рассказал, как благодаря жене стал кумом Путина
16:58
Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации Видео
16:56
Лолита заявилась с песнями в оккупированные Донецк и Луганск - опубликовано видео Видео
16:39
Авиакатастрофа на Полтавщине: в результате крушения самолета есть погибший и пострадавший Видео
16:22
Волкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу Сурковым
15:58
"Гнать гнид в три шеи": Нефедов показал, как на границе "похерили" идею со сканерами Фото Видео
15:47
В США внезапно умер юный актер-звезда Disney
15:18
"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке Видео
15:14
В Польше украинский автобус попал в серьезное ДТП: много пострадавших Видео
14:32
"Была полураздета, могли изнасиловать": появились тягостные детали хладнокровного убийства гардеробщицы Рады
14:27
Миллион долларов и вертолет: что известно о штурме при освобождении заложниц в Одессе Фото Видео
14:15
Геннадий Труханов предложил преступнику обменять захваченную в заложники девушку на себя актуально
13:57
Отверженные Слуги народа: в списке партии Зеленского минус семь кандидатов
13:57
В Одессе неизвестный захватил заложницу, полиция начала переговоры Фото
13:44
Генерал рассказал, как и почему Путин займется провокациями в Украине
13:30
"Смотрите вне горизонта, думайте стратегически": Порошенко попытался вдохновить Зеленского советами
13:16
Готовьте пуховики: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании Видео
13:04
"Макбук, планшет, документы": под Киевом обчистили дом адвоката Савченко
12:50
Трагедия Лошарика: подводники РФ погибли при испытании ядерной торпеды Посейдон – СМИ
12:25
ЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданством Видео
12:16
Федерер выиграл 350 матчей на турнирах Большого шлема
12:01
"Заморить голодом и жаждой и нах…на Россию": украинцы вскипели из-за слов советника Зеленского о Крыме Видео
11:57
Зеленский в Одессе оценил новые украинские боевые катера проекта Кентавр Фото Видео
11:25
Командующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера США
10:55
В Москве огрызнулись на резолюцию ОБСЕ по аннексированному Крыму
10:52
"Тестируют оборудование": Волкер не видит повода для паники в наращивании сил России у границы Украины Видео
10:50
Хотелки Путина и возможности Зеленского: где возможен компромисс мнение
10:30
В Украине предложили дать Крыму воду в обмен на возвращение части полуострова
10:20
Кукушкин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона
10:17
Зеленский уточнил, когда Одесская область получит нового главу
10:09
Месси отказался от медали и не вышел на церемонию награждения
10:05
Зеленский назвал главную цель украинско-американских военных учений Видео
09:29
Главные новости 7 июля: визит Зеленского и Туска на Луганщину, ядерные переговоры и лещ для Гройсмана
09:25
Старые кадры Грицака развернули информационную кампанию против Баканова - политологи
08:49
"Собираюсь на работу за час": 58-летняя Тимошенко неожиданно раскрыла секреты красоты
08:31
Непотопляемый Порошенко и "золотая" Тимошенко: парламентские расклады за две недели до выборов мнение
08:25
Макрон и президент Ирана воскресили ядерные переговоры
08:05
Джонс победил Тиаго Сантоса и защитил чемпионский титул Видео
08:00
"Винницкая шобла, воровство до неприличия": Гройсману дали леща в Сети за ужасные дороги Видео
07:48
Блахович победил Рокхолда и остальные бои UFC 239
07:29
Аманда Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе Видео
07:28
Зеленский и Туск проинспектируют Луганщину в преддверии Саммита Украина-ЕС
07:07
Ракицкий с Зенитом проиграл Суперкубок России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять