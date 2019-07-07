Скандал с Месси: КОНМЕБОЛ поставила на место звездного аргентинца

Месси в шоке от организаторов Кубка Америки / Reuters

Южноамериканская конфедерация футбола опубликовала заявление, в котором ответила на обвинения лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

"В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Фундаментальный принцип честной игры - это принимать результаты и относиться с уважением к сопернику.

Недопустимо, чтобы в результате обычных для турниров инцидентов были выдвинуты необоснованные обвинения, когда все команды находятся в равных условиях.

Такие обвинения не отражают действительности и ставят под сомнение целостность Кубка Америки. Это неуважение как к турниру, игрокам, так и к КОНМЕБОЛ - организации, которая старается развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным", - сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

Напомним, капитан Аргентины был удален в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1). После игры Месси не вышел получать бронзовую медаль, а вместо этого обвинил КОНМЕБОЛ в коррумпированности.