"Месси поставил свое величие под сомнение": наставник сборной Бразилии Тите

Лионеля Месси ждет суровое наказание / Reuters

Тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал слова Лионеля Месси, который обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции по отношению к команде Аргентины.

"Тот, кого я считал экстраординарным и инопланетным, должен проявлять немного больше уважения. Нужно понять и принять поражение и быть осторожным с тем, что говоришь. Он поставил свое величие под большое сомнение. Мы играли против Аргентины чисто. Стыдно, когда такой топ-игрок позволяет себе оскорблять нас", – приводит слова Тите ESPN.

Отметим, что Лионелю Месси грозит суровое наказание. Он обвинил КОНМЕБОЛ после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки, и несколько раз заявил, что турнир пострадал от коррупции, и это является основной причиной вылета его сборной.

Правила КОНМЕБОЛ гласят, что любая форма оскорбления организации может привести к дисквалификации игрока на срок до двух лет. Если южноамериканские футбольные функционеры решат наказать Месси, то это будет означать, что он не сможет участвовать в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года и к следующему Кубку Америки в 2020 году, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

Напомним, капитан Аргентины был удален в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1). После игры Месси не вышел получать бронзовую медаль, а вместо этого обвинил КОНМЕБОЛ в коррумпированности.