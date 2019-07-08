Ястремская проиграла в 1/8 финала Уимблдона

Даяна Ястремская не сумела обыграть Чжан Шуай / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету соперницы 4 двойные ошибки и 5 брейков.

30-летняя Чжан Шуай впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона. В 2016 году она сенсационно дошла до четвертьфинала Australian Open.

За выход в полуфинал Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния) - Кори Гауфф (США).

Напомним, сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.