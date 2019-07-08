Меган Рапино получила Золотой мяч и Золотую бутсу женского ЧМ

Меган Рапино получила Золотой мяч и Золотую бутсу / Xsport

В финале женского чемпионата Мира сборная США победила Голландию со счетом 2:0. Американская сборная выиграла Мундиаль во второй раз подряд и в четвертый раз в истории.

По итогам чемпионата УЕФА определила лучшего игрока турнира. В итоге, форвард США Меган Рапино признана лучшим игроком чемпионата мира.

34-летняя Рапино стала лучшим бомбардиром ЧМ, забив на турнире 6 голов. Столько же мячей забили футболистка сборной США Алекс Морган и англичанка Эллен Уайт, но Рапино провела на поле меньше минут.

Напомним, что известная украинская футболистка Ольга Овдийчук перешла в мадридский Атлетико.