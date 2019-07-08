Известная украинская футболистка перешла в Атлетико

Ольга Овдийчук перешла из харьковского Жилстроя-1 в мадридский гранд.
Футболистка сборной Украины и харьковского Жилстроя-1 Ольга Овдийчук стала первым усилением испанского Атлетико в летнее межсезонье.
На официальном сайте Атлетико написали, что украинка выделяется способностью много забивать, несмотря на то что играет на позиции вингера.
В прошлом сезоне Ольга действительно забила много – 30 голов. Жилстрой-1 выиграл чемпионат и Кубок Украины, а Ольга была признана лучшим игроком сезона.
"Это большой шаг для меня – попасть в испанскую лигу и особенно в Атлетико. Я очень горжусь тем, что смогу защитить цвета такого великого клуба. Я выиграла все возможные титулы на родине и теперь хочу продолжать расти в Испании", – так прокомментировала переход украинка.
25 летняя Овдийчук в украинском чемпионате забила 153 гола в 129 матчах. Также на ее счету 27 голов в 21 матче Кубка Украины. В 2016 и 2017 году ее признавали лучшей футболисткой Украины.