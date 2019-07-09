Бразилия - очередной соперник сборной Украины на Универсиаде

Студенческая Универсиада

Сегодня, 9 июля, состоятся четвертьфинальные поединки футбольной программы Всемирной Универсиады, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

В одном из них подопечные Анатолия Бузника, которые накануне обыграли мексиканцев (1:0) и финишировали вторыми в своей группе В, встретятся со студенческой сборной Бразилии, которая заняла первое место в группе C. Главная специфичность студенческой сборной Бразилии заключается в том, что никто из футболистов этой команде пока нигде серьезно не засвечен. Тот же Гаэтано в 2019 году сыграл всего 13 минут за Апаресиденсе в чемпионате штата Гояс и 34 минуты в Серии D (аналог нашей Второй лиги) за эту же команду.

Однако, нашим ребятам расслабляться никак нельзя, поскольку, по крайней мере семь человек из бразильской сборной являются профессиональными футболистами, представляя команды, выступающие не только в уже упоминавшейся Серии D, но и в Серии B, которая является аналогом нашей Первой лиги.

Отметим, что для главного тренера команды Анатолия Бузника это уже четвертый студенческий форум. На первом из них, в 2001 году в Китае, его подопечные завоевали серебряные медали.

В других четвертьфиналах встречаются: Италия - Франция, Япония - Южная Корея и Ирландия - Россия.

Напомним, что в копилке нашей сборной пока только одна медаль - дзюдоистка Анна Антикало завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.