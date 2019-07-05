Дзюдоистка Антикало принесла Украине первую медаль Универсиады

Анна Антикало завоевала первую медаль Универсиады / НОК

Украинская дзюдоистка Анна Антикало завоевала бронзовую медаль летней Универсиады, в весовой категории до 70 кг.

Антикало на пути к решающим схваткам одолела Жанир Кашин (Казахстан), Магдалену Галлеано (Аргентина) и Клеменс Еме (Франция), но в полуфинале уступила россиянке Мадине Таимазовой.

Тем не менее, без медали украинка Неаполь не покинула – в схватке за третье место Анна одолела белоруску Викторию Новикову.

Благодаря успеху Анны Украина в медальном зачете Универсиады расположилась на 16-й позиции. Лидируют Япония (3-3-0), Китай (3-1-1) и США (3-1-1).

Напомним, Всемирные летние студенческие спортивные соревнования в этом году проходят в Италии с 3 по 14 июля.