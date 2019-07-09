Чемпион мира по плаванию спас тонущего туриста

Филиппо Маньини спас туриста / http://italia-ru.com

Четырехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр по плаванию Филиппо Маньини спас туриста на пляже Сардинии недалеко от Кальяри, сообщает Corriere dello Sport.

Турист поплыл за надувным лебедем, однако его начало уносить в море. Друзья стали звать на помощь спасателей, но ближе всех оказался Маньини. Пловец за считанные мгновения добрался до тонущего человека и держал его голову над водой, пока не подоспели спасатели. После этого мужчину доставили в больницу.

"Тонувшему было очень трудно. В какой-то момент он испугался и хлебнул воды. Когда я доплыл до него, он даже не мог говорить, было сложно поднять его в лодку спасателей, поэтому мы положили его на надувной матрас плававших рядом людей", - рассказал Маньини.

37-летний Филиппо Маньини является четырехкратным чемпионом мира, 17-кратным чемпионом Европы, а также бронзовым призером Олимпиады - 2004 в Афинах. В ноябре 2018 года он был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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