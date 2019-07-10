Скончался призер Олимпиады по хоккею

Грег Джонсон / НХЛ

Известный в прошлом нападающий Национальной хоккейной лиги Грег Джонсон ушел из жизни в возрасте 48 лет, информирует Pittsburgh Tribune Live. Причина смерти призера Олимпийских игр 1994 года пока не известна.

Во времена игровой карьеры Джонсон защищал цвета Питтсбурга, Нэшвилла и Детройта. В 2006 году Джонсону пришлось повесить коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем - врачи обнаружили у хоккеиста скрытый наследственный порок сердца.

Всего за время выступлений в НХЛ Джонсон сыграл 822 матча, забросил 145 шайб и отдал 224 результативные передачи. Хоккеист также завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира 1991 года.

Напомним, недавно найден мертвым в своем доме экс-врач английского футбольного клуба Уотфорд.