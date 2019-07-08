Экс-врач Уотфорда найден мертвым в своем доме

Найден мертвым экс-врач Уотфорда

Бывший врач Уотфорда Фил Эдвардс найден мертвым в своем доме в Уилстоне, где он проживал, сообщает The Sun.

Полиция предварительно считает, что 60-летний мужчина добровольно свел счеты с жизнью из-за расследования, которое началось в его отношении.

В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинен в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.

Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как Барнет и Бирмингем Сити.

Уотфорд в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 38 турах. Отрыв от зоны вылета составил 16 очков.

Напомним, недавно школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила.