Экс-врач Уотфорда найден мертвым в своем доме

Фил Эдвардс свел счеты с жизнью из-за подозрений в педофилии.
Бывший врач Уотфорда Фил Эдвардс найден мертвым в своем доме в Уилстоне, где он проживал, сообщает The Sun.
Полиция предварительно считает, что 60-летний мужчина добровольно свел счеты с жизнью из-за расследования, которое началось в его отношении.
В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинен в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.
Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как Барнет и Бирмингем Сити.
Уотфорд в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 38 турах. Отрыв от зоны вылета составил 16 очков.
Напомним, недавно школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила.