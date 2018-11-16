Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео

16 ноября 2018, 02:35

Как там в народном фольклоре: "Девочка шла домой через парк. В кустиках ждал сексуальный маньяк.Не было слышно ни крика, ни писка. Молча избила его каратистка".

Иллюстративное фото / Сусанин

В Красноярском крае РФ десятилетняя девочка сумела отбиться от напавшего на нее насильника-педофила.

Видео инцидента в четверг, 15 ноября было опубликовано в YouTube на канале Следкома России. По информации правоохранителей, жительница Лесосибирска направлялась на занятия по карате.

Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на нее внезапно напал мужчина, свалил на землю и, несколько раз ударив по лицу, потребовал обнажиться и отдаться ему. Однако тренированная школьница успешно отбивалась от обидчика. Затем проходившая мимо женщина окончательно спугнула нападавшего.

Вскоре он был задержан полицией. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия школьница педофил насильник сексуальное насилие
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:41
Напавший в туалете питон едва не откусил мужчине пенис
03:01
Появилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметность Видео
02:35
Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео
02:17
"Неприятно удивлены": в Минспорта отреагировали на статью западных СМИ о подготовке в лагерях детей-убийц
01:52
Семья Маккейна высказала мнение о названии улицы Киева в его честь
01:29
Коррупционный скандал в НАБУ: Сытник не указал в декларации продажу земли в Крыму Видео
01:03
В Киеве в годовщину Майдана пройдет конкурс юных снайперов
00:41
"Мостик для прогулок за 260 млн": в Сети разнесли планы киевской власти на возведение пешеходного моста Фото
00:16
В Киеве Владимир Кличко собрал звездную тусовку на открытии бара Фото
15 ноября, четверг
23:55
В Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря
23:36
Климкин и Волкер обсудили усиление давления на РФ
23:16
Украина получила от России судебные расходы по "долгу Януковича" – СМИ
23:14
Смела - очередное невыполненное обещание Порошенко мнение
22:36
В России отреагировали на слова Орбана о нежелании работать с нынешней украинской властью
22:29
Великобритания планирует удвоить количество F-35
22:03
В Смеле стартовала подача тепла: треть котельных начали работу Видео
21:58
"Лох - это судьба": соцсети смеются над невыполненным обещанием Порошенко дать тепло в Смеле
21:30
"Выборы, как банальное соревнование кошельков": Сеть обсуждает давку пенсионеров на раздаче пайков от Ляшко
20:59
"Проломил головы ополченцам": в Калуге мужчина с дубиной жестоко избил прохожих Видео
20:58
Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в своей корпорации
20:44
"Любили 14-летних девственниц": Русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов
20:32
В МВД думают зимой штрафовать автовладельцев с летней резиной Видео
20:21
У Порошенко обвинили Путина во вмешательстве в избирательный процесс в Украине Видео
20:01
"Я хочу стать матерью": Бузова пустила журналистов в спальню и рассказала о сокровенном Видео
19:59
В Херсоне задержали агента Кремля, который готовил теракты против активистов - ГПУ
19:40
Брали "в добрые руки": на Киевщине псевдоволонтеры жестоко пытали и убивали животных Фото Видео
19:26
Ультиматум президента не работает: газовщики не дали тепло жителям Смелы Видео
19:20
Слежка за синагогой в Киеве: главный раввин Украины назвал имена причастных сотрудников НАБУ
18:58
"Просто дно": свалка при раздаче "предвыборных пайков" в Каменке попала на видео Видео
18:58
Повышение тарифов на отопление и госбюджет: в МВФ назвали условия утверждения программы stand-by Видео
18:26
"Javelin – только начало": Украина работает над прямыми закупками оружия в США Видео
18:25
Оксфордский словарь выбрал слово года
18:20
В Киевсовете заявили о рейдерском захвате ПАО "Киевметрострой"
18:01
В Киеве сквер возле посольства России назвали именем Немцова
17:57
"Это не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в Смеле Видео
17:56
"Белковая диета": в киевской школе учеников кормили супом с опарышами - фото
17:33
"Антицерковная группа": архиепископ УПЦ МП открестился от участия в объединительном соборе Видео
17:32
"После платежек за отопление будет не до покупок": кто и какими скидками заманивает украинцев на Черную пятницу-2018 Видео
17:30
В "Киевтеплоэнерго" рассказали о ликвидации прорыва теплосети в центре Киева
17:00
Дружбы не будет: Орбан оценил евроатлантические перспективы Украины Видео
16:58
Красный корпус КНУ им. Шевченко предложили перекрасить в желтый цвет
16:55
Отдых на четвереньках. Супермодель Ратаковски на отдыхе "засветила" прелести и стала в откровенную позу Фото
16:54
В Запорожье "евробляхеры" бесплатно возили людей Видео
16:46
"Это провал": The Washington Post оскандалилась из-за статьи о победе сепаратистов на "выборах" Видео
16:23
Хакеры слили в Сеть голые фото модели Victoria's Secret Алессандры Амбросио Фото
15:59
Распад России: экс-советник Путина назвал территории, которые уйдут из РФ
15:46
"Сладкая парочка": Галкин умилил сеть видео с Пугачевой Видео
15:36
"Ты - овца": Червоненко и Рыбчинский устроили скандал в прямом эфире Видео
15:34
Рабинович расскажет, кто пойдет в президенты вместо него
15:20
На Киевщине пьяный "евробляхер" сбил детей и пытался удрать от полиции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять