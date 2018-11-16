Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео

Иллюстративное фото / Сусанин

В Красноярском крае РФ десятилетняя девочка сумела отбиться от напавшего на нее насильника-педофила.

Видео инцидента в четверг, 15 ноября было опубликовано в YouTube на канале Следкома России. По информации правоохранителей, жительница Лесосибирска направлялась на занятия по карате.

Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на нее внезапно напал мужчина, свалил на землю и, несколько раз ударив по лицу, потребовал обнажиться и отдаться ему. Однако тренированная школьница успешно отбивалась от обидчика. Затем проходившая мимо женщина окончательно спугнула нападавшего.

Вскоре он был задержан полицией. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку.