"Набросился и содрал одежду": в Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку

В Харькове 41-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Такой срок ему присудили за разбой и изнасилование пенсионерки.

Случилось все еще в феврале 2016 года, но суд состоялся лишь на днях, пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Мужчина из города Купянск, который был ранее судим за хулиганство, пришел к дому своей знакомой – 67-летней пенсионерки. Он перелез через забор и проник в дом через выбитое окно.

Сначала мужчина бил женщину и требовал у нее деньги. "Она рассказала, где прятала деньги. "Разжиться" нападающему удалось на 180 грн. Забрав деньги, злоумышленник набросился на пенсионерку, содрал с нее одежду и изнасиловал. После этого мужчина скрылся", – сообщила пресс-служба.

На суде обвиняемый свою вину не признал. "Вместо этого рассказал, что бабушка оговорила его, потому что таким образом пыталась отомстить за то, что он "отбил" женщину у ее сына". Однако впоследствии, следователи собрали достаточно доказательств, подтвердили вину злоумышленника", – говорится в сообщении.

Ранее на Тернопольщине подросток изнасиловал мешавшего ему рыбачить мальчика. Вопиющий случай сексуального насилия произошел в Подволочисском районе.