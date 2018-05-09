В Коломые мужчины снимали на видео изнасилование 15-летней девушки

В Коломые Ивано-Франковской области двое мужчин обвиняются в изнасиловании 15-летней студентки одного из местных учебных заведений.

Как сообщает местная компания Нтк.tv, злоумышленники ждали свою жертву около учебного корпуса, после чего пригласили прогуляться и вместе пообедать. Ранее они с коломыйчанкой познакомились в центре города, но она отказалась дать новым знакомым свой номер телефона

"После прогулки они пригласили девочку в квартиру. Предложили выпить спиртные напитки, но она отказалась. Злоумышленники употребляли спиртное, после чего запретили девочке выход из квартиры и начали над ней издеваться", - сообщает начальник полиции Коломыи Остап Билейчук.

По информации правоохранительных органов, насильники вскоре были задержаны, однако свою вину отрицали, уверяя, что девушка согласилась на интимную связь добровольно. Однако мужчины снимали свои издевательства над жертвой на камеру, запись которой стражи порядка изъяли. Кадры стали доказательством того, что девочка пыталась вырваться и просила насильников ее отпустить.

В полиции отметили, что помимо обвинения в изнасиловании задержанным злоумышленникам грозит статья о развращении малолетних, поскольку жертва насильников не достигла совершеннолетия.

Напомним, в Волгоградской области РФ суд вынес вердикт относительно родителей 12-летней девочки, которую насиловали родные отец и мать. За тяжкое преступление 35-летние супруги получили 17 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.