В хоккейной сборной России сменился наставник

Алексей Кудашов возглавил хоккейную сборную России / ФХР

Наставник хоккейной сборной России Илья Воробьев покинул пост главного тренера. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.

Воробьев возглавлял сборную с апреля 2018 года. Под его руководством россияне выступили на двух чемпионатах мира. В 2018-м команда выбыла на стадии четвертьфинала, в 2019-м завоевала бронзовые медали турнира.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что выводы были сделаны по итогам прошедшего чемпионата мира.

"На прошедшем чемпионате мира мы выступили неудачно, и приняли решение, что необходимо поменять тренера. Тренерский штаб остался практически прежним, так как все было сделано в интересах подготовки команды", - сказал глава ФХР.

Алексей Кудашов с середины 80-х годов выступал за хоккейные клубы разных стран, в том числе США, Финляндии и Канады. Начал тренерскую карьеру в 2012 году в Атланте. С 2015 по 2017 год возглавлял ярославский Локомотив. С апреля 2018 года специалист входил в тренерский штаб сборной России. С июня 2018 года был тренером питерского СКА.

Напомним, недавно трехкратный чемпион ВХЛ Александр Пукс подписал контракт с Кременчугом.