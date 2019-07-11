В Северной Америке изменили систему отбора на ЧМ-2022

Катар, ЧМ-2022 / ZN.UA

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обнародовала новый формат отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Отборочный турнир будет состоять из двух частей, обе будут проходить параллельно в 2020 и 2021 годах, сообщает сайт КОНКАКАФ. В первой части примут участие 6 сборных из зоны КОНКАКАФ с наивысшими позициями в рейтинге ФИФА. Каждая из шести команд проведет 10 матчей – дома и на выезде с пятью соперниками. Три лучшие команды получат прямые путевки на ЧМ-2022.

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Во второй части отборочного турнира будут задействованы 29 сборных. Они будут разделены на 8 групп (5 групп с четырьмя командами, 3 – с тремя). Победители групп выйдут в четвертьфинал. Противостояния на стадиях четвертьфинала, полуфинала и финала будут состоять из двух матчей — дома и в гостях. Победитель плей-офф проведет два матча (дома и на выезде) с командой, занявшей четвертое место в турнире шести лучших команд. Сильнейший по итогам этих двух матчей представит КОНКАКАФ в стыковых матчах против команды другой конфедерации за право сыграть на чемпионате мира.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как Катар купил право на проведение ЧМ-2022.