Реал пригласил 12-летнего брата японского Месси

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Руководство Реала подписало контракт с Эйджи Кубо, который является братом новичка мадридцев Такефусу Кубо, сообщает Marca.

Ранее 12-летний полузащитник выступал за японский Иокогама Маринос. Переезд Эйджи поможет Такефусо адаптироваться в испанской столице.

Такефусу перешел в Реал в конце прошлого месяца. 18-летний полузащитник сборной Японии будет выступать за резервную команду Реала, где средняя зарплата составляет 130 тысяч евро в год. Однако руководство мадридского клуба назначило японцу оклад в размере 1,2 миллиона евро за сезон.

Отметим, что хавбек, которого на родине называют японским Месси, мог оказаться в Барселоне. В ее академии он тренировался в 2011–2015 годах, но в каталонской команде ему предложили только 250 тысяч евро в год.

Напомним, что фанаты Реала раскритиковали бельгийского новичка Реала Эдена Азара за лишний вес.