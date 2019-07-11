Знаменитый российский боксер завязал со спортом

Денис Лебедев объявил, что заканчивает карьеру профессионального боксера.
Российский боксер Денис Лебедев объявил об уходе из спорта.
"Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья", - обратился к подписчикам Инстаграм боксер.
Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!
Последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.
Лебедев был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.
Напомним, недавно американский боксер Диллиан Уайт откровенно раскритиковал своего соотечественника Тайсона Фьюри.