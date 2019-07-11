Знаменитый российский боксер завязал со спортом

Денис Лебедев / скриншот из видео

Российский боксер Денис Лебедев объявил об уходе из спорта.

"Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья", - обратился к подписчикам Инстаграм боксер.

Последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

Лебедев был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Напомним, недавно американский боксер Диллиан Уайт откровенно раскритиковал своего соотечественника Тайсона Фьюри.