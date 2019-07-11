"В Испанию ехала за европейским опытом, а не за деньгами": лучшая футзалистка Украины Юлия Форсюк

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

В последнее время украинский футзал на подъеме. Сборная достойно выступила на чемпионате Европы попав в четверку лучших команд.

Главред пообщался с лидером нашей сборной Юлией Форсюк, которая по душам рассказала о карьере, испанском периоде, лесбиянках в футзале, и целях на ближайшее будущее.

- Вы были первым украинским легионером в Испании. Ваш переход в Леганес стал настоящим взрывом в информационном пространстве. Расскажите о своем испанском вояже

- Да, действительно, я стала первой украинкой, игравшей в женском чемпионате Испании. Не знаю насколько это можно назвать взрывом, поскольку наш вид спорта практически нигде не освещается, но ряд изданий и порталов упомянул об этом.

Это был великолепный хотя и очень сложный период моей карьеры. Было сложно, поскольку я приехала в команду в середине сезона, не зная языка, не понимая, тактических схем и наигранных комбинаций. Чемпионат был в разгаре. Одним из условий подписания контракта было, то что я должна помочь команде сохранить прописку в Высшем дивизионе. Конечно понимания происходящего не было, но требования, которые были ко мне я понимала. Это был первый сезон Леганеса в Высшем дивизионе, они находились на 15-м месте из 16-ти команд, а занять нужно было минимум 13-е место. Поверьте, в Испании – это сложно.

Сложность еще состояла в том, что несмотря на уровень чемпионата Испании, не все команды тренируются ежедневно. У нас было 3 тренировки в неделю. Лично для меня это было сложно, так-как привыкла тренироваться ежедневно. Поэтому в дни, когда тренировок не было, я занималась в тренажерном зале самостоятельно. Также я ходила на курсы испанского языка и занималась с тренером по тактике.

Вы должны понимать, что в Европе, в частности в Испании, нет такого отношения к легионерам, как в Украине или России. Там тебе дают минимум, а все остальное, это твои заботы. У нас же привыкли превозносить приезжих, поэтому по началу и к этому отношению стоило привыкнуть.

Но в итоге все сложилось хорошо, за 4 месяца в Леганесе я получила колоссальный опыт матчей чемпионата Испании, в котором провела 12 матчей и забила 3 гола и отдала 7 голевых передач. Я помогла команде остаться в Высшем дивизионе, кроме того окончила курсы испанского языка и уже могла уверенно общаться с партнерами по команде, журналистами и болельщиками.

Отдельное слово о болельщиках - это то, без чего испанский футзал представить нельзя, выиграл ты или проиграл тебя после матча встречают в холле спорткомплекса и поддерживают, а это дорого стоит.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Что помешало продолжить европейскую карьеру?

- Думаю, что это стечение обстоятельств. Ведь я провела не плохой сезон в одном из самых сильных и профессиональных клубов Испании Буреле. До последнего тура мы боролись за чемпионство и проиграли его в одно очко, проиграли в финале Кубка Испании, а также в финале Кубка Галиции (региональный, но очень важный турнир, на уровне с чемпионатом).

Приоритетом у тренера была и остается на сегодняшний день игра легионеров из Бразилии. Со мной в команде их было пятеро, а в этом сезоне уже семеро. Это и стало основной причиной того, что наши отношения с Бурелой прекратились по истечению моего контракта.

- Сравните уровень испанского и украинского чемпионатов. Между двумя странами большая пропасть?

- Думаю, что пропастью назвать разницу уровней чемпионатов – это ничего не сказать.

Разница в десятилетиях.

- Как проходила адаптация в новой для себя стране?

- В Леганесе было немного легче, там был сотрудник клуба, который единственный говорил по-английски. Он мне во всем помогал, и в последствии мы стали хорошими друзьями.

В Буреле было сложнее, никто не говорил по-английски, но после Мадрида, я уже понимала испанский и потихоньку стала говорить сама. Через 2-3 месяца уже практически не ощущала дискомфорта в общении с партнерами по команде и тренерами, как в тренировочном процессе, так и в свободное время.

Можно сказать, адаптация прошла на отлично. Испания - замечательная страна со своей историей и интересной культурой разных регионов. За полтора сезона в Испании побывала во многих местах и везде есть что-то свое особенное. Каждый регион чем-то отличается и гордится именно этим отличием – это круто!

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Клуб помог в решении бытовых проблем?

И первый, и второй клуб предоставил жилье, где было все необходимое, но на этом помощь заканчивалась.

Единственное, что в Мадриде был сотрудник клуба, Хосе, который мне помогал во всем, но это была его личная инициатива, клуб не имел отношения к этому.

В Буреле, мы с девчонками все вопросы решали сами, клуб особо не помогал. Кроме некоторых критических ситуаций.

- В женских командах часто бывают нетрадиционные пары. Вы с таким сталкивались? Как с этим в Испании?

- Да, это нормальное явление для женских команд всех игровых видов спорта. Испания не исключение. Там к этому абсолютно нормальное отношение. Некоторые девчонки в командах даже играют парами.

- Насколько это все открыто в Европе? К вам не приставали?

- Никто ничего не скрывает, у них другие взгляды на это. Когда я приехала в Бурелу, то в команде нас тех, кто был в отношениях с мужчинами было трое, я и две бразильянки. Все остальные девчонки были другой сексуальной ориентации. Меня сразу предупредили, чтобы я нормально на это реагировала.

Сказать, что приставали в широком смысле этого слова, то нет, но предложения "попробовать" были много раз.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Кто вам помогал адаптироваться в Испании? Вы быстро стали своей в коллективе?

- В Испании, как уже говорила, мне помогал сотрудник Леганеса Хосе. Я ему очень благодарна. Он стал моим опекуном в Мадриде. Потом мы подружились, много путешествовали по Испании, когда я играла в Леганесе. После моего перехода в Бурелу мы также поддерживали связь и когда были паузы в чемпионате или матчи против Леганеса, мы немного путешествовали по наиболее интересным регионам.

В Леганесе, своей я так и не стала, слишком короткий период времени и не знала языка.

В Буреле, с уверенностью могу сказать, что стала своей, очень скучаю по девчонкам и команде. В плане организации процесса - это самый профессиональный клуб, в котором играла.

- Как развивалась ваша карьера после возвращения с Испании?

- После возвращения из Испании, мне поступило предложение от харьковской Теслы, но пообщавшись с руководством команды решила отказаться.

Далее появилось предложение, точнее идея возрождения мужского клуба Будстар, который 18 лет назад становился чемпионом Украины, но уже не как мужского, а как женского. Для меня это был своеобразный вызов и что-то новое, поэтому решила, что будет круто создать, что-то с нуля. Сейчас я здесь и все мои мысли, цели и задачи связаны с моим клубом.

В первом же своем сезоне мы стали бронзовыми призерами чемпионата и финалистами Кубка Украины. На мой взгляд, для только созданной команды, которая собиралась за две недели до начала чемпионата – это не самый плохой результат.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Расскажите о материальных составляющих в чемпионатах Испании, России и Украины, где вам довелось поиграть? Большая разница в финансовом плане?

- Я могу судить лишь по своим условиям. Россия вне конкуренции, там были очень хорошие условия. В Украине у меня также были неплохие финансовые условия, но были и времена, когда играла бесплатно.

Испания не отличается большими зарплатами, но туда я не ехала зарабатывать деньги. Туда ехала за европейским опытом.

- Если бы у вас была возможность что-то изменить в карьере, то, что вы бы поменяли?

- Скорее всего, не делала бы паузу в карьере и раньше уехала заграницу.

- Почему выбрали именно футзал, а не скажем популярный футбол?

- С моими физическими данными, в тот момент, когда выбирала, в футболе я бы потерялась. А с другой стороны и предложений не было. Хотя были периоды, когда и в большой футбол приходилось играть, и тогда снова убедилась, что это не мое.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Было ли у вас желание – все бросить и начать жизнь с чистого листа без футзала?

- Это пройденный этап в моей жизни. Я прекращала карьеру на 2 года и уходила в фитнес, где добилась определенных успехов. Но все же вернулась в футзал.

- Вы старожил и лидер национальной сборной Украины. Как вы оцените последние выступления команды?

- Скажу честно, очень хотелось медаль чемпионата Европы, но объективно мы заняли место, на которое заслуживаем. Не может быть такого, что страна, которая не развивает и не вкладывает ничего в определенный вид спорта, достигает в нем высоких результатов.

Но я очень счастлива, что у меня была возможность быть участником первого чемпионата Европы среди женщин. Это были очень крутые эмоции.

- За какой футбольный клуб вы болеете?

- Честно говоря, не болею ни за один футбольный клуб. Но всегда смотрю матчи наших клубов в еврокубках, когда есть возможность хожу на стадион. Ну и конечно же, все матчи национальной сборной Украины.

В футзале мне импонирует игра Барселоны и Эль Поссо.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Какому украинскому клубу вы симпатизируете? Кто вам ближе к сердцу – Динамо или Шахтер? Часто ли ходите на футбол?

- Если говорить о футбольных, то нет таких клубов, поскольку не слежу за УПЛ. В футзальной Экстра-Лиге - это Ураган и Продэксим.

Иногда посещаю матчи Динамо в Киеве.

- На каком последнем матче Динамо вы были и какие получили эмоции?

- Я была на еврокубковой игре Динамо - Бенфика несколько лет назад. По правде говоря, особых эмоций этот матч не принес.

В Испании это был матч Лиги чемпионов Реал - Атлетико на стадионе Сантьяго Бернабеу. Вот там я получила настоящие эмоции, которые присущи подобным футбольным матчам.

- Кто из коллег по амплуа для вас идеал?

- Очень импонирует игра капитана сборной Испании Аниты Лухан из Футси Атлетико Навалькарнеро.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Вы довольно привлекательная девушка. Расскажите о своей личной жизни?

- Спасибо большое за комплимент. Официально я не замужем, но уже восемь лет живу в гражданском браке, с человеком которого смело могу назвать своей второй половинкой.

Вся моя жизнь посвящена спорту и футзалу, здесь мы тоже вместе, поскольку работаем в одной команде. По большому счету, Александр с того момента, как я возобновила карьеру после паузы стал моим менеджером, как принято говорить в Европе.

Это человек, которому я очень благодарна, за его любовь, веру и поддержку. Он всегда, рядом и большинство моих индивидуальных и командных достижений и побед связаны именно с ним и благодаря его работе. Вместе мы выиграли чемпионат и Кубок Украины в составе киевского ИМС-НУХТ, он там работал ассистентом тренера. Надеюсь, что это не последняя наша совместная победа, поскольку сейчас в новом клубе мы снова работаем вместе, где ставим перед собой самые высокие задачи.

- Какой вы видите свою жизнь без футзала? Планируете тренировать или уйдете из спорта?

- Жизни без футзала на сегодняшний день я не представляю.

Есть несколько идей и желаний, но пока не готова их озвучивать и осуществлять. Сейчас сосредоточена на карьере игрока и нет мыслей прощаться со спортом.

- Кого считаете лучшей футзалисткой мира?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Для меня звание лучшего игрока Мира - это совокупность многих качеств, а не просто красивые голы или шоу на площадке. Поэтому однозначно не отвечу.

Из тех, кого могу выделить – это бразильянки Ванеса, Ариана, Амандинья, Силене. Хотя трое из них в свое время получали это звание… Кстати, с Силене мы играли вместе в Буреле, с Арианой хорошо общаемся.

Юлия Форсюк / Фото из личного архива

- Учитывая всю вашу карьеру, какой ее этап считаете самым удачным?

- Без сомнения – это мой сезон в Буреле. Хотя это был сложный сезон, в котором мы во всех соревнованиях где бы не участвовали стали вторыми, но для меня это был самый запоминающийся и важный этап в карьере. Это был своеобразный вызов, с которым я справилась, хотя и не на сто процентов собой довольна.

- Ваши цели на ближайшее время?

- Выиграть чемпионат и Кубок Украины на клубном уровне, а также поучаствовать в турнире Чемпионов, который является своеобразной Лигой чемпионов среди женских команд.

И если получится, то помочь сборной Украине пройти квалификацию на следующий чемпионат Европы и сыграть еще раз на этом форуме.