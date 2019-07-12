Полуфиналисту Уимблдона во время матча разбили голову

Рэйвен Клаасен / ATP

Южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен, выступающий в паре с новозеландцем Майклом Винусом на Уимблдоне, получил травму во время полуфинального матча против колумбийцев Роберта Фары и Хуан-Себастьяна Кабаля.

Клаасену, стоявшему у сетки, попал в голову мяч. Удар оказался настолько сильным, что южноафриканец упал и у него потекла кровь. Он был вынужден обратиться за помощью к врачам, после чего вернулся на корт.

В итоге Клаасен и Винус проиграли со счетом - 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6 и вылетели из турнира.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding ?#Wimbledonpic.twitter.com/ehF2Ifd1rG — 7Sport (@7Sport) 11 июля 2019 г.

Напомним, что в полуфинале Уимблдона теннисных гурманов ждет противостояние двух лучших теннисистов мира - испанец Рафаэль Надаль сразится с швейцарцем Роджером Федерером.