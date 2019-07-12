Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ / Instagram

23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинале обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову.

Уроженка Сагинау пробилась в финал турнира Большого шлема в возрасте 37 лет и 291 дня. Таким образом, она стала самой возрастной финалисткой мэйджора в Открытой эре.

Ранее рекорд принадлежал Мартине Навратиловой, которая в 1994 году играла в финале Уимблдона в возрасте 37 лет и 258 дней.

Соперницей Ульямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований победила украинку Элину Свитолину.