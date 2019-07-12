Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона

Дарья Снигур / Укринформ

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона. В полуфинальном матче украинка за 46 минут деклассировала первую сеяную американку Эмму Наварро, выиграв со счетом 6:3, 6:0.

В финале Дарья сыграет против победительницы матча Алекса Ноэль (США) – Диан Парри (Франция).

Стоит отметить, что ранее 4 украинки играли в финале юниорского Уимблдона: Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Победу одержала только Бондаренко.

Напомним, Элина Свитолина уступила в полуфинале Уимблдона румынке Симоне Халеп.