Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон / Укринформ

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон. В финальном поединке 17-летняя украинка в двух сетах обыграла 16-летнюю американку Алексу Ноэль – 6:4, 6:4

К слову, Дарья проигрывала в каждом из сетов - 1:4 и 0:3 соответственно, но сумела переломить ход игры и одержала дебютную победу на юниорских турнирах Большого шлема.

Стоит отметить, что ранее 4 украинки играли в финале юниорского Уимблдона: Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Победу одержала только Бондаренко.

Напомним, Элина Свитолина уступила в полуфинале Уимблдона румынке Симоне Халеп.