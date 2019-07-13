"Я вела себя, как испуганный зверь": Серена Уильямс

Серена Уильямс / Чемпионат

Семикратная победительница Уимблдона, американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение в финале травяного турнира Большого шлема от румынки Симоны Халеп со счетом 2:6, 2:6.

"Она играла как сумасшедшая! Поздравляю Симону. Я вела себя, как испуганный зверь. Когда кто-то так играет, остается только снять шляпу в знак уважения", - сказала Серена журналистам на корте.

Отметим, что Серена Уильямс побеждала в Лондоне 7 раз - в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 годах. В активе Серены 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Напомним, что в финале мужского разряда сыграют действующий победитель турнира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.