Боец MMA задержал подозреваемого в угоне автомобиля

Чед Фримен / Vesti.kz

Канадский боец ММА Чед Фримен помог в задержании подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает Bloody Elbow.

42-летний Фримен утром обнаружил, что его автомобиль был угнан. Спустя несколько часов канадцу удалось найти машину. Подозреваемый угонщик сидел на траве рядом с транспортным средством. Фримен подошел к нему и повалил на землю. Угонщик продолжил оказывать сопротивление, и спортсмен применил удушающий прием, используя воротник соперника.

"Я решил не рисковать, поэтому начал его душить. При таком захвате, если ты шевелишься, станет только хуже", - заявил Фримен.

Прибывшая на место полиция обнаружила у неизвестного два лезвия и наркотики.

Фримен известен по выступлениям в KOTC и Bellator. На его счету восемь побед и шесть поражений. Канадец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Напомним, на Bellator 224 канадка Джулия Бадд нокаутировала Ольгу Рубин в первом раунде.