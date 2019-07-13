Bellator 224: Бадд уверенно защитила титул

Джулия Бадд защитила чемпионский пояс / fighttime.ru

В ночь на 13 июля канадка Джулия Бадд вышла в клетку Bellator, чтобы провести защиту титула чемпионки в полулегком женском весе от посягательств Ольги Рубин, которая до этого не знала горечи поражений.

Стоит отметить, что до этого боя Бадд являлась чемпионкой 861 день, тем самым установив рекорд в Bellator.

Судьбу титульного матча в начале третьей минуты решил точный удар ногой по корпусу в исполнении представительницы Канады, заставивший израильтянку пятиться к сетке, после чего Бадд продемонстрировала инстинкт убийцы и обрушила на претендентку град ударов, вынудив рефери Джейсона Херцога остановить бой на отметке 2:14 первого раунда.

В соглавном поединке на Bellator 224 Рафаэль Карвальо единогласным решением судей победил Чиди Нджокуани — 29:28, 29:28, 29:28.

Bellator 224. Основной кард

Джулия Бадд - Ольга Рубин - победа Бадд техническим нокаутом в первом раунде Рафаэль Карвальо - Чиди Нджокуани - победа Карвальо единогласным решением судей

Джулиана Веласкес - Кристина Уильямс - победа Веласкес техническим нокаутом во втором раунде

Эд Рут - Кичи Кунимото - победа Рута техническим нокаутом во втором раунде

Предварительный кард

Найноа Данг - Брэдли Робинсон - победа Данга единогласным решением судей

Габриэль Варга - Джэймс Тэйлор - победа Варги техническим нокаутом во втором раунде Майк Джексон - Кифер Кросби - дисквалификация Кросби

Лесли Смит - Синеад Кавана - победа Смит раздельным решением судей

Джордан Янг - Джоэль Бауман - победа Янга приемом в первом раунде

Арлен Бленкоу - Аманда Белл - победа Бленкоу нокаутом в первом раунде

Уилл Флери - Антонио Джонс - победа Флери единогласным решением судей

Эй Джей Агазарм - Джейкоб Лэндин - победа Агазарма приемом в первом раунде Кристиан Эдвардс - Джастин Варгас - победа Эдвардса техническим нокаутом в первом раунде