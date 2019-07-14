Известного боксера арестовали в Казахстане

Аслан Муканов убил родственника / УНИАН

Непобежденный боксер полулегкого веса казахстанец Аслан Муканов (6-0, 5 КО) задержан по обвинению в убийстве, сообщает Sports.kz.

"11 июля в поселке Аксай было совершено тяжкое преступление - убийство. 31-летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила мужа мертвым. Подозреваемый с места преступления скрылся", - рассказали в полиции Костанайского района.

В полиции объявили план Перехват, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, им оказался Муканов. По факту убийства проводится досудебное расследование.

Муканов дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Боксер провел шесть поединков и во всех победил, пять раз – нокаутом.

Напомним, боец MMA Чед Фримен задержал подозреваемого в угоне автомобиля.