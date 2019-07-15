Реал снова отдаст Лунина в аренду

Андрей Лунин / realmadrid.com

20-летний голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин снова отправится в аренду.

Руководство мадридцев планировало сделать Лунина вторым вратарем, однако Кейлор Навас, который был сменщиком Тибо Куртуа в прошлом сезоне и хотел покинуть клуб, решил остаться в Реале. Костариканец останется вторым вратарем мадридского клуба, а для Лунина уже ищут новый вариант аренды в клубе Примеры.

В минувшем сезоне Лунин защищал цвета Леганеса. За Леганес украинец провел 7 матчей во всех турнирах, и пропустил 7 мячей.

Напомним, Лунин был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира среди молодежных команд и получил Золотую перчатку. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.

Недавно Реал опубликовал список футболистов, которые отправились с командой в турне по Северной Америке, в числе которых значится и Лунин.