Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму

Антон Шипулин / РИА Новости

Российский Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы, которые пройдут 8 сентября.

"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", – написал Шипулин в Инстаграме.

Напомним, украинский борец Жан Беленюк баллотируется на парламентские выборы от Слуги народа.