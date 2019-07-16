Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму

Олимпийский чемпион решил баллотироваться в депутаты.
Российский Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы, которые пройдут 8 сентября.
"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", – написал Шипулин в Инстаграме.
Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей. UPD На чем будет основана моя кампания? Подробнее по ссылке в шапке профиля.
Напомним, украинский борец Жан Беленюк баллотируется на парламентские выборы от Слуги народа.