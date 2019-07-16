Футбольный прокол: Клуб расторг контракт с игроком через сутки после подписания

Альфа Джаллоу / Eurosport

Турецкий клуб Менеменспор расторг контракт с гамбийским нападающим Альфой Джаллоу спустя сутки после подписания контракта, сообщает Foroyaa Sport.

Руководство клуба интересовалось покупкой соотечественника Джаллоу и его однофамильца – Ламина Джаллоу. В процессе переговоров произошла ошибка, и Менеменспор вместо агентов Ламины вышел на агентов Альфы, а те быстро оформили сделку.

В итоге ошибку быстро устранили, и указали Альфе на дверь.

Сейчас представители Менеменспора вышли на Ламину Джаллоу и ведут переговоры о переходе в их клуб. Права на Ламину принадлежат итальянской Салернитане.