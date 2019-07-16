Зеленский вручил ордена членам молодежной сборной Украины

Футболистов наградили за получение титула чемпиона мира по футболу.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды членам молодежной сборной команды Украины U-20. Соответствующий указ появился на сайте президента.
Орденами За заслуги ІІІ степени наградили чемпионов мира 2019 года Данила Бескоровайного, Валерия Бондаря, Сергея Булеца, Олега Веремиенко, Кирилла Дришлюка, Алексея Кащука, Ефима Коноплю, Виктора Корниенко, Владислава Кучерука, Андрея Лунина, Николая Мусолитина, Дениса Попова, Дмитрия Резника, Александра Сафронова, Данила Сикана, Игоря Снурницина, Владислава Супрягу, Дениса Устименко, Алексея Хахлева, Георгия Цитаишвили и Максима Чеха.
Согласно указу, Зеленский присвоил почетное звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины тренерам Андрею Анненкову, Вячеславу Кернозенко и Вячеславу Руженцеву.
Напомним, ранее президент Украины встретился с игроками молодежной сборной.